I ladri si spacciano per amici dei loro figli. E svaligiano la casa della coppia anziana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Si fingono amici dei figli e li derubano. Coppia di anziani nel mirino dei ladri. Rubati monili in oro e un anello di brillanti. È accaduto in centro. Il caso è stato segnalato alla Tenenza locale dei carabinieri. L’anziano stava rientrando da una commissione quando un uomo, con un berrettino con la visiera che gli copriva il volto, l’ha fermato fingendosi amico del figlio. Il malvivente, per essere ancora più convincente, ha iniziato a raccontare aneddoti riguardanti la famiglia della vittima. Con la scusa di chiedere il numero del figlio, è riuscito a entrare in casa. Nel frattempo al citofono aveva suonato una ragazza di nome Anna. «Mio marito ha creduto si trattasse della pronipote che non vedevamo da due anni», racconta la moglie dell’anziano. Ad avvisarla era stato proprio il complice che si era spacciato per amico del figlio che, una volta salito in casa, si è affacciato al balcone e le ha fatto cenno di salire. Una volta entrata all’interno dell’appartamento, la presunta pronipote (una ragazza mora, vestita di nero e con delle labbra molto truccate) ha iniziato a parlare con il nonnino portandolo in terrazza cercando di distrarlo, mentre l’uomo è rimasto in cucina con la moglie. «La ragazza non mi sembrava Anna e gliel’ho anche detto e lei mi ha risposto che se mi fossi messa gli occhiali l’avrei riconosciuta – racconta la donna -. L’uomo era in cucina con me e stava davanti alla porta, come se volesse coprirla». Per cercare di intrattenerla, le chiedeva dei suoi nipoti i cui nomi forse, come sospetta la vecchietta, li aveva letti da un calendario che era appeso in cucina. A quel punto sarebbe entrato in casa un terzo complice che si è diretto nella stanza da letto rubando monili in oro e un anello di brillanti. Una volta a segno il colpo, l’uomo e la donna si sono congedati. Solo poi, la coppia ha capito di essere stata raggirata e derubata.