La scuola, la politica e la cooperativa: lunedì i funerali di Ciabuschi

FABRIANO - E' morto venerdì a 81 anni Giovanni Ciabuschi, ex insegnante di italiano e preside. Il decesso è avvenuto venerdì all'ospedale Profili. La camera ardente è stata allestita all'obitorio. Giovanni verrà ricordato come uno dei soci fondatori della Ginnastica Fabriano nel 1972. Pochi anni dopo, poi, ha ricoperto l'incarico di presidente della società locale di pallavolo. Dallo sport alla politica, senza dimenticare mai la scuola dove è stato per anni professore di italiano, vice preside alla scuola Marco Polo e preside a Montecarotto e all’istituto Sant’Antonio di Fabriano. Segretario della Democrazia Cristiana, ha ricoperto il ruolo di assessore al Personale in una delle giunte guidate da Antonio Merloni. Dopo il pensionamento si è dedicato all'organizzazione di eventi con la sua cooperativa Diamante. Lunedì alle ore 15, le esequie nella chiesa della Sacra Famiglia. Poi la sepoltura nel cimitero di Santa Maria.