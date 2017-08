Ladri in due appartamenti Colpo di giorno, in fuga con le monete antiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - I ladri sono tornati a colpire in pieno giorno nel Fabrianese. Prima il raid in due appartamenti, poi la fuga con monete antiche e pantaloni presi dall’armadio della camera. A quasi tre settimane di distanza dal blitz a Nebbiano nella villa dell’imprenditore Airforce Urbano Urbani, tra le 12 e le 14, una banda ha preso di mira diverse abitazioni nella periferia di Sassoferrato tra le 9 e le 11,30. A Coldellanoce sono entrati in una casa e hanno rubato una collezione di monete antiche, pantaloni lunghi, altri vestiti che si trovavano, piegati, all’interno dell’armadio e una spada romana che il proprietario aveva acquistato in occasione della recente rievocazione storica che si è tenuta a Sassoferrato per rivivere la famosa “Battaglia delle nazioni”. Sono stati i proprietari, una volta rientrati a casa, a dare l’allarme e a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Sempre negli ultimi giorni c’è stato un altro furto a Sassoferrato: i ladri sono entrati nello stabile situato poco lontano dal centro storico e, una volta forzata la porta finestra della cucina, hanno rovistato nella sala e in camera da letto. Rubate alcune centinaia di euro in contanti e diversi gioielli.