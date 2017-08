I carabinieri seguono un operaio e lo trovano con mezzo kg di hashish

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFERRETTI – I carabinieri della stazione di Falconara lo tenevano sotto osservazione da un po’ di tempo, i loro sospetti si sono rivelati fondati: stroncato un importante canale di approvvigionamento di stupefacenti.Un operaio 44enne di Castelferretti è stato infatti arrestato perché trovato in possesso di mezzo kg di hashish. I carabinieri lo teneveano d’acchio per l’ingente volume del traffico e lo hanno intercettato al termine del suo turno di lavoro, trovando lo stupefacente. Attualmente al vaglio degli inquirenti le frequentazioni del soggetto, per la ricostruzione di ulteriori dettagli sulle attività illecite poste in essere nonché sulla rete di acquirenti e consumatori.