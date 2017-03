Schianto tra due auto all'incrocio maledetto Quattro feriti all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Incidente, nella notte tra sabato e domenica, all'incrocio via De Gasperi e via Marchetti. Quattro le persone finite all'ospedale, per fortuna in condizioni non particolarmente gravi. La paura è stata tanta, specie per i due ragazzi anconetani che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, e dopo l’impatto si sono ritrovati incastrati nell’abitacolo dell’auto piegata su un fianco. L'auto si è scontrata con una Ford Escort sulla quale viaggiavano altri due giovani, di origini tunisine. Appena scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato le ambulanze della Croce Gialla e della Croce Rossa. Dal comando provinciale si è mossa anche una squadra dei vigili del fuoco, per aiutare i ragazzi anconetani a uscire dall’auto ribaltata. Poi sono scattati i soccorsi ai quattro giovani. Tutti sono ricorsi alle cure dei medici dell’ospedale regionale di Torrette ma per fortuna nessuno era grave.