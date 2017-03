Clochard allontanati dall’ospedale: mendicante molesto denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Due senzatetto allontanati dall’ospedale di Torrette e un mendicante tunisino troppo insistente che ora rischia l’espulsione. Pugno di ferro della Questura contro un fenomeno dilagante, che sta coinvolgendo tutti i quartieri della città: mendicanti appostati alle porte dei supermercati o lungo la strada che, in maniera spesso arrogante avvicinano i passanti per chiedere l’elemosina. Altri appostamenti all’ospedale sono quotidiani: qui con le scuse più disparate si cerca di carpire la pietà, e qualche spicciolo, dai pazienti o dai visitatori.I controlli e le denunce di appena due giorni fa con il conseguente allontanamento di sei persone sorprese a bivaccare all’interno del nosocomio non hanno fatto desistere altri individui dall’occupare abusivamente alcune aree dell’ospedale. Questa volta, la sorpresa non è stata nel parcheggio o all’ingresso, bensì in uno dei piani sotterranei. I poliziotti, tra i distributori automatici di bibite e alimenti e le sedie per i visitatori, hanno fermato due persone che dormivano tra stracci e cartoni. Sono un romeno di 34 anni, che oltre ad avere da numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, aveva già avuto un foglio di via obbligatorio da Ancona e una donna, italiana, di 41 anni, ugualmente senza fissa dimora né occupazione.Nei loro confronti è scattata una denuncia per invasione di edifici. Provvedimento bis per il romeno che non ha rispettato il foglio di via. Di diverso tenore, la seconda operazione della polizia. In serata, poco dopo le 20.30, , durante i controlli straordinari del territorio, gli agenti hanno notato un cittadino extracomunitario che, appostatosi di fianco ai carrelli della spesa di un centro commerciale del centro, chiedeva in maniera molto petulante, di aiutare i clienti a riporre la spesa nelle auto.