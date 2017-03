Fiamme nella pasticceria Documenti bruciati e danni ai mobili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Documenti in fumo, arredo danneggiato. Intorno alle 10.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via del Pinocchio per un incendio. Per cause in fase di accertamento, è andato a fuoco il mobilio dell’ufficio e l'archivio della pasticceria Patrizia. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale che non riportava danni strutturali, non si segnalano danni a persona.