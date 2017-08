Skipper ucciso da un infarto in Grecia: oggi i funerali di Pierfrancesco Curzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si svolgono oggi alle 15.30 nella chiesa Santa Maria dei Servi i funerali di Pierfrancesco Curzi, 48 anni, conosciuto da tutti come Pierino. Figura piuttosto conosciuta nel rione Adriatico, dove viveva e si vedeva spesso a passeggio con l’inseparabile cagnolino, Curzi è stato stroncato da un infarto mentre si trovava in Grecia, al largo dell’isola di Paros, mentre era a bordo di una barca a vela. D’inverno faceva il magazziniere, ma da qualche anno trascorreva la stagione estiva in Grecia perché era stato ingaggiato come skipper da una coppia di fratelli anconetani che nelle isole dell’Egeo organizzano crociere. Curzi era diventato padre da neanche un mese, una bimba avuta dalla compagna Michela. Dopo giorni di attesa, oggi tutti coloro che hanno conosciuto Pierfrancesco Curzi potranno salutarlo per l’ultima volta dopo il rientro della salma dalla Grecia curato dall’agenzia funebre Guadagnini di via Torresi.