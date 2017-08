Marchigiani in vacanza in Sicilia col camper contro un muro: grave il padre, bimbo ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIARRE – Brutto incidente stradale per una famiglia anconetana in vacanza in Sicilia, a Giarre in provincia di Catania.Il padre 34enne, la madre 36 ed il figlio di 6 anni stavano viaggiando su un caravan che si è violentemente schiantato contro un muro. A causare l’incidente potrebbe essere stato un guasto al mezzo, quasi completamente distrutto dall’impatto. A subire le lesioni più gravi il padre, trasportato in codice rosso da un’eliambulanza all’ospedale Cannizzaro di Catania, meno preoccupanti le lesioni di madre e figlio, comunque ricoverati.