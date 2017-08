Anziani stremati da caldo e afa rischiano di morire dentro casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Li hanno trovati a terra, sembravano morti. Erano stremati dal caldo marito e moglie, entrambi di 86 anni trovati venerdì sera svenuti nella loro abitazione di via Panoramica dai vigili del fuoco allertati da un familiare preoccupato del loro silenzio. La macchina dei soccorsi è stata coordinata dalla centrale operativa del 118. Davanti al palazzo sono arrivati l’automedica del Crass e le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Gialla.I vigili del fuoco hanno aperto un varco per entrare all’interno dell’abitazione e la scena che si è presentata era agghiacciante. I due anziani erano stesi a terra sfiniti, in avanzato stato di disidratazione. Il personale sanitario ha prestato sul posto le prime cure alla coppia, poi ha provveduto a trasportare marito e moglie al pronto soccorso dell’Inrca dove i due coniugi sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti del caso per rimediare alla disidratazione.