Vargas Holding nelle Marche con Aira: pompe di calore, lavoro e qualità. C'è un anconetano doc in questa sfida

STOCCOLMA (Svezia)- Nell'ingresso sul mercato marchigiano e nazionale del gigante svedese Vargas, la holding mondiale che fa della sostenibilità e della decarbonizzazione l'obiettivo primario, c'è anche il volto di un anconetano doc. Si tratta dell'amministratore delegato della Termocinque-Panzini di Camerano Filippo Luna, imprenditore dorico classe 1981 che vive da anni a Sirolo. Con la sua azienda, e le sue conoscenze in materia energetica e di sostenibilità, curerà in prima persona a stretto contatto con il responsabile nazionale Mats Ulriksson il lancio di Aira (la quarta azienda europea della galassia Vargas) in Italia mettendosi completamente al servizio dell'ambizioso progetto legato alle pompe di calore per il riscaldamento.