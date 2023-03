Turchia, fa guidare al figlio di tre anni una Ferrari: il video che sta facendo il giro del web

(LaPresse) Sconcertante video postato su Instagram dall'ex pilota nato in Turchia e attuale membro del Parlamento Kenan Sofuoglu. L'uomo ha fatto guidare al figlio di soli tre anni una Ferrari SF90 e poi ha condiviso la clip sul social del piccolo, un account gestito dai genitori. Il bimbo conduce la vettura fuori dal garage e percorre qualche metro e poi torna in retromarcia a parcheggiare perfettamente la vettura.

