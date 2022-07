Il video delle ricerche di Fabio Zandri a Fano

FANO - Tutti con gli occhi in cielo, per ore, scrutando dalla spiaggia della costa che unisce Pesaro a Fano il continuo andare avanti e indietro dell'elicottero della Guardia Costiera. Cercava il corpicino di Fabio Zandri, 8 anni, morto in mare come il padre Davide, 44 anni, in un sabato tragico, doloroso, che ha lasciato sotto choc le Marche. Il bambino, senza vita, è stato ritrovato circa 9 ore dopo l’incidente, al culmine di incessanti ricerche in condizioni difficilissime: erano le 16.20 di ieri, a ridosso della scogliera lungo la ferrovia e non lontano dal luogo in cui era entrato in acqua per il suo primo bagno della stagione.

Il figlio più grande è al Salesi

Il figlio più grande, di 12 anni, è ricoverato nell’ospedale pediatrico Salesi, ad Ancora, è monitorato ma non in pericolo di vita.