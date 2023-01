Torna l'allarme cinghiali: nuovo avvistamento a Vallemiano a pochi passi dalla scuola

ANCONA- Torna ancora una volta l'allarme cinghiali ad Ancona. Dopo gli avvistamenti nei giorni scorsi, tra cui l'ultimo al cimitero di Falconara, questa mattina la segnalazione alle autorità è arrivata dalla zona di Vallemiano, a pochi passi dall'istituto Savoia-Benincasa di via Marini. In un video amatoriale che sta girando di cellulare in cellulare si vedono nell'area verde della zona un gruppo di cinghiali muoversi liberamente, probabilmente a caccia di cibo. Sempre a Vallemiano, qualche tempo fa, c'erano state altre segnalazioni riguardanti le vie limitrofe al campo sportivo.