WhatsApp, il trucco per registrare una telefonata

WhatsApp – il servizio di messaggistica istantanea più usato al mondo – permette di registrare una chiamata. Un’opzione, quella della registrazione vocale, che può tornare comoda sia a livello professionale sia come promemoria personale. I motivi per registrare una chiamata via WhatsApp, del resto, possono essere molti, da un’intervista a un colloquio di cui tenere a mente i dettagli. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

