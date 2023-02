Task force all'Hotel House e River Village: sequestrati 265 grammi di cocaina pura e un panetto di hashish

PORTO RECANATI - Pugno duro contro l'illegalità con una task force imponente in azione all'Hotel House e River Village. I militari della compagnia Carabinieri di Civitanova Marche , della tenenza Guardia di Finanza di Porto Recanati, supportati dalle unità cinofile della Compagnia della Finanza di Civitanova Marche e del Nucleo cinofinili Carabinieri di Pesaro, hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio a Porto Recanati, finalizzato al contrasto delle sostanze stupefacenti, reati predatori, immigrazione clandestina e al controllo degli esercizi pubblici e della circolazione stradale. Il dispositivo, costituito dal personale delle articolazioni di entrambe le forze di polizia, è stato realizzato intorno alle 15 di ieri pomeriggio e si è estrinsecato nell’attuazione di numerosi controlli nelle pertinenze e all’interno dei condomini Hotel House e River Village, entrambi in via Salvo D’Acquisto a Porto Recanati (mc). All’interno di un vano contatori dell’Hotel House, situato al terzo piano della scala b, sono stati rinvenuti 402 grammi di hashish, suddivisi in 4 panetti da un etto, e 265 grammi di cocaina pura. La sostanza era stata occultata in una cassetta di plastica piena di calcinacci, ma non è sfuggita al fiuto delle unità cinofile che hanno prontamente segnalato la presenza della droga, poi sequestrata, ai militari. Nella stessa scala veniva controllato un ventottenne pakistano che, a seguito di perquisizione personale, veniva sorpreso con 2,07 grammi di hashish (uso personale: è stato segnalato). Durante il servizio sono state controllate 193 persone, di cui 167 cittadini extracomunitari, 42 veicoli e 6 esercizi pubblici. sono state elevate 5 contravvenzioni al codice della strada, un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo perché sprovvisto di copertura assicurativa e gli esercenti di due minimarket situati al piano terra del condominio River Village sono stati sanzionati per mancata esposizione dei prezzi al pubblico.