Per Gianluca Vialli lunedì funerali a Londra in forma privata

Il commovente ricordo del Chelsea e degli altri suoi club

Roma, 7 gen. (askanews) - I funerali di Gianluca Vialli si svolgeranno lunedì 9 gennaio in forma privata a Londra, la città dove è morto a soli 58 anni e dove risiedeva con la famiglia dividendo il suo tempo con la città natale Cremona.

L'Italia del ct Mancini suo carissimo amico piange il campione di calcio e l'uomo, ma non è sola: al tweet della Nazionale si uniscono quelli della Sampdoria, sua prima squadra di A dopo la Cremonese, e del Chelsea, la sua squadra inglese che lo ha ricordato con le immagini di un minuto di silenzio e con un video speciale sui social.

Contiene le testimonianze dei compagni: "un attaccante brillante, un allenatore vittorioso, un uomo meraviglioso. Dormi bene, Luca".

Saranno a Londra con la moglie Cathryn Cooper e le figlie i genitori di Vialli, i fratelli, i nipoti, mentre a Cremona si parla di un evento nei prossimi mesi per ricordarlo.

Parlando ad Alessandro Cattelan per un programma su Netflix, a inizio 2022, Vialli aveva spiegato il suo rapporto con la malattia e con la morte che sentiva sempre più vicina: "cerco di non perdere tempo, fai le cose che ti piacciono". E ancora: quella con il cancro diceva "non è una battaglia, se mi mettessi a fare una battaglia ne uscirei distrutto".