L'Atalanta vince l'Europa League, festa e fuochi d'artificio a Bergamo

(Agenzia Vista) Bergamo, 22 maggio 2024 Una notte indimenticabile per Bergamo e l’Atalanta, che si è laureata campione d’Europa vincendo l’Europa League in finale contro il Bayer Leverkusen: al triplice fischio i tifosi si sono riversati le strade del centro festeggiando un successo che nella competizione mancava per l’Italia dal 1999. Fuochi d’artificio e fumogeni, oltre che bandiere al vento. / Courtesy Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev