‘You Make Me So Happy’, la nuova challenge social del cantautore Alfa è già virale

nel cuore della stagione più calda dell'anno, Alfa lancia una nuova iniziativa sui social. Al centro dell'inedita challenge di mezza estate, c'è il singolo 'You Make Me So Happy', tra i più apprezzati del momento. L'artista ha deciso di coinvolgere il suo pubblico unendo gioco, sentimenti e musica e in poche ore la sfida è diventata virale. In migliaia, infatti, hanno risposto alla proposta di Alfa, che ha invitato i fan a scrivere alla propria crush o agli amici. Il testo del messaggio deve essere solamente 'You Make Me', lasciando che il destinatario scelto completi la frase. Così, se la risposta è 'So Happy' allora, scrive l'artista, "vuol dire che è la persona giusta".