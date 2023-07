Yoga e musica: i consigli per scegliere la playlist migliore da ascoltare durante la pratica

EMBED

La musica giusta può fare la differenza anche quando si tratta di praticare attività sportive, come nel caso della pratica yoga. Suoni e vibrazioni, infatti, possono accompagnare perfettamente la meditazione a patto, però, che siano adeguate. Avere in cuffia i brani adatti può facilitare la concentrazione e il rilassamento, aiutando il corpo a distendersi e la mente a svuotarsi. Inoltre, ascoltare musica riesce anche a ridurre l’ansia, regolarizza la pressione sanguigna, migliora i livelli di colesterolo e il bilancia gli ormoni. Per questo motivo, dunque, il consiglio è quello di predisporre una playlist ad hoc per le sessioni di yoga. A guidare nella selezione dei brani ci pensa Rehegoo, music service provider che attualmente è il più grande fornitore di musica indipendente di Spotify e il primo produttore mondiale di musica rilassante. Foto Ufficio Stampa – Shutterstock / Music: Korben