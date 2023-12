Viaggio di Natale? La Scandinavia è la meta perfetta: fra gite in husky e notte in igloo

C'è chi inverno sogna di fuggire verso paesi caldi e chi invece anela al freddo quello vero, che offre scenari e paesaggi da favola: per questa secona categoria di viaggiatori perchè non prendere in considerazione la Scandinavia come meta di un viaggi invernali? Tra le notti in igloo sotto un cielo stellato e le gite in slitta trainata dagli husky, fra le sciate notturne illuminate dall'aurora boreale e la possibilità di riscaldarsi con una sauna o un buon glögg, c'è solo l'imbarazzo della scelta fra le esperienze indimenticabili da portare a casa. foto Omio - music by Korben