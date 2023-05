Valeria Marini: "Mi piace da morire il lavoro di Santanchè con Venere di Botticelli"

(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2023 "Mi piace da morire il lavoro che sta facendo il ministero del Turismo ed il ministro Santanchè con questa campagna bellissima, con la Venere di Botticelli, per esaltare la bellezza dell'Italia nel mondo". Lo ha detto Valeria Marini, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. L'attrice ha partecipato, questa mattina, nella sala stampa sempre della Camera, alla presentazione del libro dell'attore e conduttore televisivo, Beppe Convertini, dal titolo "Paesi miei. In viaggio con 'Linea verdè alla scoperta delle tradizioni d'Italia". "L'Italia è il Paese più ambito al mondo, quest'anno farà un boom con il turismo. Tutto quello che è in Italia è bello: opere d'arte, paesaggi, paesi. Il made in Italy vince sempre", ha concluso Marini. Augusto Cantelmi Montecitorio Selfie Tv2000 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it