In questi giorni sono state lanciate diverse indiscrezioni su Ilary Blasi e Francesco Totti. I due sono stati fotografati insieme a cena, ecco dove Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Totti smentisce ma quel dettaglio della mano non sfugge: era stato notato anche sulla mano di Ilary

© RIPRODUZIONE RISERVATA