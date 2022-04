'Totò, L'erede di Don Chisciotte', Fabio Celoni racconta il fumetto sul film perduto di Totò

In occasione del 55° anniversario della scomparsa di Totò (che si celebra venerdì 15 aprile), Panini Comics presenta il primo volume di Totò, L'erede di Don Chisciotte. La nuova opera inedita di Fabio Celoni è stata concepita a partire dal recupero di un trattamento cinematografico mai portato sul grande schermo. Una graphic novel inedita interamente dedicata al Principe della risata, sviluppata in due parti, cui sarà disponibile il primo tempo in libreria, fumetteria e su Panini.it a partire da giovedì 21 aprile. «L’idea di questo progetto è nata qualche anno fa. - dice Celoni - Stavo cercando notizie di Totò in rete, da grande appassionato, e ho scoperto che c'è un film di Totò, mai esistito nella realtà. È una parodia di Don Chisciotte. Ho continuato a fare ricerche e ho trovato proprio il soggetto in un database del Centro del Cinema di Cesena».

