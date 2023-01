Top Of The Music 2022: Lazza e Mahmood & Blanco guidano le Top Ten annuali tutte italiane

Forte di 18 settimane al comando della Top Ten, ‘Sirio’ di Lazza è incoronato ufficialmente album più venduto del 2022. FIMI/Gfk ha annunciato la Top Of The Music annuale con i dati dei canali fisico, download e streaming premium dal 31 dicembre 2021 al 29 dicembre 2022. Il progetto discografico del giovane artista guida una Top Ten Album & Compilation ancora una volta completamente italiana. Per il terzo anno di seguito la Top Ten Album è, infatti, integralmente dominata dal repertorio locale. Un primato conferma un trend sempre più radicato e valorizzato soprattutto dai consumi in streaming. Passando alla chart Singoli (download e streaming premium), svetta ‘Brividi’ della coppia vincitrice di Sanremo 2022, Mahmood & Blanco. In cima alla chart dei Vinili, infine, c’è Harry Styles con ‘Harry’s House’, seguito da ‘The Dark Side of The Moon’ dei Pink Floyd e ‘Virus’ di Noyz Narcos. Grafiche e cover da Ufficio Stampa FIMI – Foto Kikapress / Music: «Elevate» from Bensound.com