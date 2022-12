‘Top Gun: Maverick’ è il film dell’anno, Tom Cruise & Co. conquistano anche lo streaming

Semplicemente inarrestabile. Tom Cruise chiude il 2022 portando a casa un nuovo primato con il suo ‘Top Gun: Maverick’. La pellicola, infatti, ha messo a segno l’ennesimo record dopo il successo nelle sale. Il sequel dell’iconico lungometraggio datato 1986 è il film più visto a livello globale nel suo primo weekend di streaming su Paramount+. Un titolo che va ad aggiungersi al primato per il maggior incasso nazionale e globale del 2022, a quello del film #1 di tutti i tempi per lo Studio e come release digitale più venduta di sempre. Nel primo weekend sulla piattaforma (22 - 25 dicembre), ‘Top Gun: Maverick’ ha battuto il record nazionale di film in anteprima più visti. Con il 60% in più di riproduzioni, Cruise & Co. fanno dunque impallidire il record precedente detenuto da ‘SONIC 2’. Locandina da Ufficio Stampa Paramount+ – Foto Kikapress – Foto Lady Gaga da Ufficio Stampa Universal Music /