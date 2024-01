Top e flop dei Golden Globes: il bacio di Chalamet, Kieran Culkin scatenato e Selena come Marilyn

L'edizione del 2024 dei Golden Globes è stata un trionfo di glamour, stile e momenti indimenticabili. Tra le celebrità che hanno brillato sul red carpet, spiccano nomi come Kylie Jenner e Timothée Chalamet, che hanno regalato al pubblico momenti memorabili durante la cerimonia con un bel bacio al tavolo. Selena Gomez, star di Only Murders in the Building, ha dovuto affrontare una improvvisa e birichina folata di vento sul red carpet, ma ha scongiurato con grande maestria l’effetto “Marilyn Monroe”. Record di awards per Succession con Kieran Culkin scatenato sul palco, mentre il protagonista di The Bear, nuovo sex symbol di Hollywood, ha deluso le aspettative dei fan presentandosi... vestito... alla cerimonia. Foto: Kikapress - Musica: Korben