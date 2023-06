Tiziano Ferro torna nella 'sua' Roma e infiamma l'Olimpico

Sold out per l'artista di Latina nella seconda data nella Capitale

Roma, 26 giu. (askanews) - Olimpico sold out per la seconda data romana di Tiziano Ferro. L'artista originario di Latina ha aperto lo show con "Accetto miracoli", tra i fan in delirio. In total black, Tiziano Ferro si è esibito tra vecchi e nuovi successi, infiammando il pubblico romano. "Roma, un'altra data insieme dopo 6 anni", ha esordito Ferro prima di cantare "Sere Nere", "La differenza tra me e te" fino ai brani del nuovo album. Emozionante il tributo al cantautore romano che si è concluso con Rimmel.