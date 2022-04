TikTok al fianco di Eurovision Song Contest 2022 come Official Entertainment Partner: le iniziative

A un mese dalla Grand Final, si accendono i motori della manifestazione musicale che trasformerà Torino nella capitale della musica d’Europa e non solo. A far correre anche sulla rete lo show più atteso ci penserà TikTok, Official Entertainment Partner della 66.ma edizione di ‘Eurovision Song Contest’. In programma dal 10 al 14 maggio, l’ESC2022 potrà così contare per la prima sulla community globale di TikTok che ha superato il miliardo di persone. L’annuncio arriva direttamente dall’ente organizzatore, European Broadcasting Union (EBU), che ha scelto a TikTok come amplificatore di musica e valori. La piattaforma celebrerà gli artisti, i Paesi e la storia della manifestazione attraverso svariate iniziative. Tra i contenuti, è prevista una programmazione speciale, playlist dedicate e contenuti di backstage che daranno al popolo di TikTok uno sguardo inedito sull’evento. Credits TikTok

© RIPRODUZIONE RISERVATA