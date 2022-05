Tiberio Timperi su Ingrid Muccitelli: i fan li vorrebbero insieme. Cosa svela il conduttore

Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli sono i due conduttori di “Uno Mattina in famiglia” che con il loro talento e modo di fare hanno conquistato la stima e l’affetto del pubblico italiano. Girano molte voci sul loro rapporto che sembra essere molto particolare, ma i due non hanno esitato a smentire alcune indiscrezioni, visto che si tratta solo di una bellissima amicizia. Anche lontano dai riflettori i due colleghi passano molte ore insieme, visto che la Muccitelli è la compagna di un caro amico di Timperi. FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM



