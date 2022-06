Taylor Swift, il nuovo singolo è ‘Carolina’: «Una storia tra solitudine e indipendenza»

Nel primo venerdì d’estate esce ‘Carolina’, nuovo singolo di Taylor Swift disponibile dal 24 giugno. Il brano segna il proseguo della collaborazione della superstar con il cinema fa parte della colonna sonora di ‘Where the Crawdads Sing’ Il film sarà nelle sale d’oltreoeano dal 15 luglio mentre in Italia il pubblico dovrà aspettare fino al 13 ottobre. “Circa un anno e mezzo fa ho scritto una canzone su una storia incredibile”, racconta Taylor Swift in merito al brano. “La storia di una ragazza che viveva sempre all’esterno, ma guardandosi dentro. In senso figurato e letterale. La giustapposizione della sua solitudine e indipendenza […] L’ho scritta da sola, nel cuore della notte, e poi insieme ad Aaron Dessner ho lavorato meticolosamente su una melodia che entrambi sentivamo sarebbe stata autentica per il tempo in cui si svolge questa storia”. Foto da Ufficio Stampa - Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com



