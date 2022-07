‘Sweet Home’, il webcomic coreano che ha ispirato la serie Netflix è un must have

Dopo l’esplosivo successo dei webcomic coreani Solo Leveling e Tower of God, è finalmente arrivato anche Sweet Home, grazie a Star Comics. Sweet Home è un manhwa horror apocalittico firmato da Carnby Kim e Youngchan Hwang da cui è tratta la serie di successo targata Netflix Original. Una storia al cardiopalma, indicata sicuramente per chi ama il genere horror, ma anche per coloro che sono in cerca di un racconto dai risvolti insospettabilmente profondi, che getta luce sul percorso che ha portato i personaggi a diventare ciò che sono. Credits: Star Comics/BenSound