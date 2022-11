Susan Sarandon è una stella della musica country nella serie ‘Monarch’: svelato il trailer

In attesa che debutti su Sky Serie (dal 23 novembre, tutti i mercoledì alle 21:15) e in streaming su NOW, è disponibile il trailer di ‘Monarch’, avvincente family drama ricco di colpi di scena. In scena, splende il Premio Oscar Susan Sarandon nei panni della stella della musica country Dottie Cantrell Roman insieme al marito, il cantautore country Albie Roman (Trace Adkins). Uniti sul palco e nella vita privata, i due sono partner affiatati da decenni. Eppure, alla radice di successo che ha generato un vero e proprio impero c’è una bugia. A difesa dell’eredità artistica (e non solo) è pronta a scendere in campo Nicky Roman (Anna Friel), già alle prese con un’industria contro di lei. Lo scontro sarà più aperto che anche a costo di scontrarsi con il fratello Luke, Ceo della Monarch Records (Joshua Sasse) e la sorella minore Gigi (Beth Ditto). Credits Ufficio Stampa MN