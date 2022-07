Stef Burns e il maestro Diego Basso infiammano Piazza Giorgione con il rock dei Queen

Successo straordinario mercoledì 27 luglio a Castelfranco Veneto per l’evento “Diego Basso Direttore d'Orchestra PLAYS QUEEN”, che ha visto sul palco l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci soliste e coro di Art Voice Academy dirette dal Maestro Diego Basso e il chitarrista Stef Burns, che hanno incantato il pubblico. In scaletta anche una sorpresa: per la prima volta la voce di Manolo Soldera insieme alla Soprano Claudia Sasso si sono esibiti in una versione di “Barcelona” emozionante. Questa sera, giovedì 28 luglio, si replica a Legnago (VR) per la chiusura del Salieri Festival.