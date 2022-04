La puntata de L’Isola dei Famosi prevista in tv stasera 11 aprile 2022 rischia di non andare in onda? A lanciare l’allarme è Alvin, inviato in Honduras del reality show condotto da Ilary Blasi. Il maltempo, infatti, potrebbe impedire il corretto svolgimento del programma. Ecco cosa ha mostrato sui social.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Isola, Edoardo Tavassi offende la sorella? Il commento sulle... SPETTACOLI Isola dei famosi, «Jeremias Rodriguez ha un segreto»:... SPETTACOLI Isola dei famosi, Vaporidis chiede scusa a Vladimir Luxuria: il bel... SPETTACOLI Isola dei famosi, la frase di Laura Maddaloni nel fuorionda: chiesti... SPETTACOLI Isola dei famosi, scoppia la polemica per la prova leader: è...

Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Mediaset, Music: "Buddy" from Bensound.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA