GF Vip, Soleil contro Ainett Stephens: «Urlate come scimmie», è polemica. Rischia la squalifica?

Soleil Sorge interviene in una discussione tra i coinquilini, arrivando a pronunciare la parola “scimmie” nei confronti di Ainett Stephens e Samy Youssef. Quello che ha detto non è passato certo inosservato e i rischi che vengano presi seri provvedimenti nei suoi confronti sono ora altissimi. Cosa succederà?

Non sono fan di Soleil ma io non ci vedo proprio nulla di razzista, si riferisce alle scimmie urlatrici, è un modo di dire, non c’è nulla dietro secondo me.. Sono loro che vedono oltre #gfvip #gfvip6 https://t.co/ArBmSjiY5m