A Le Iene, Nicola Savino ed Elena Santarelli rispondono ad Alfonso Signorini e alle sue parole sull’aborto pronunciate durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa hanno detto i due conduttori.

foto: Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, il dramma dell'aborto spontaneo di Manila Nazzaro e il dolore di Aldo Montano per quel figlio perso: cosa si scopre solo adesso

Ultimo aggiornamento: 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA