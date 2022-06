La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh Nouvel, si esibisce a ritmo della nuova canzone di Doja Cat, «Vegas», in un video pubblicato su Youtube dal suo istruttore Hamilton Evans. La sedicenne nata in Namibia, Africa, è salita al centro della scena al Millennium Dance Complex di Studio City per eseguire la sua coreografia, sfoggiando una T-shirt nera dei Beatles.

