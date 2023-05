Scoop di Chi l'ha visto sulla Madonna di Trevignano: cosa è successo in diretta

Il comune di Trevignano, sul lago di Bracciano, è al centro dell'attenzione per via di una serie di presunte apparizioni della Madonna e per la segnalazione di lacrime di sangue sulla statuetta di Maria che appartiene alla sedicente veggente Gisella Cardia. La situazione è stata ulteriormente amplificata dal fatto che la donna riceva donazioni in denaro dai suoi seguaci. Ora arrivano delle nuove rivelazioni da Chi l'ha visto che però non fermano le attività di Trevignano. Andiamo a vedere lo scoop del programma di Rai 3.