Sanremo, Elisa è arrivata in città

(LaPresse) Elisa è arrivata in hotel a Sanremo per il Festival. Una delle favorite in gara alloggia in uno storico albergo matuziano sulla costa ligure. Per l'artista trentina ci sono le prove a precedere il debutto ufficiale nella kermesse canora sul palco dell’Ariston. Elisa si è intrattenuta con i fan che l'attendevano per selfie e autografi di rito.