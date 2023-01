Sanremo 2023, Mr.Rain canta i ‘Supereroi’ di oggi: «Ho chiesto aiuto e sono tornato a respirare»

Quello del Festival di Sanremo è un palco che Mr.Rain, ha cercato a lungo e con ‘Supereroi’ diventa realtà. Il brano la poetica di Mattia Balardi, vero nome dell’artista bresciano, e anche qualcosa in più, raccontando il coraggio di abbandonare l’armatura per chiedere aiuto quando da soli non si riesce a proseguire. Ed è quando la lotta a mani nude si trasforma in una mano tesa che nascono i supereroi. “Ho passato un periodo molto cupo e ho iniziato percorso di crescita personale – racconta – Avevo paura o vergogna a mostrarmi per come ero, poi ho imparato a chiedere aiuto e sono tornato a vivere. Chi chiede aiuto è un supereroe e sono felice di portare un brano che ho sofferto così tanto su un palco così importante. Non possiamo sempre salvarci da soli”. “Per me è fondamentale sdoganare certe cose di cui non si parla spesso – prosegue Mr.Rain – È il mio piccolo contributo: mostrare che sono come te e che soffro come te, con le stesse difficoltà da risolvere. Io e te siamo uguali”.