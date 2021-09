Sangiovanni e "Malibù", ecco la sua estate: «Il supporto della gente mi fa bene»

Con la sua ‘malibu’ è stato l’artista più ascoltato dell’estate italiana su Spotify e anche le radio lo hanno premiato nell’airplay di stagione. Sangiovanni è innegabilmente tra i protagonisti più splendenti – e promettenti – che si sono imposti in questi mesi: “Sono contento che le persone si siano divertite insieme a me e abbiano ascoltato la mia musica”, ci ha detto l’artista ai Power Hits Estate 2021. Esploso grazie ad Amici 20, oggi Sangiovanni ha un pubblico trasversale: “Non si può mettere d’accordo tutti forse un giorno ci arriverò, o almeno quello è il mio obiettivo, ma ci sono tante persone che mi amano e mi supportano. E questo mi fa un gran bene”. Ma se d’estate ci ha fatto ballare, il cantautore ha già in caldo nuovi progetti. “La musica è una grandissima responsabilità: non è solo ‘ci divertiamo, balliamo e cantiamo insieme’ ma è anche un messaggio ben preciso che puoi comunicare e può aiutare le persone”. Intervista di Paola M. Farina



