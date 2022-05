‘Salutava sempre’, il primo one man show live di Alessandro Cattelan nei teatri

Impegnato con la preparazione dell’Eurovision Song Contest 2022, Alessandro Cattelan annuncia il suo primo one man show live. Dopo la data zero ad Alessandria, il conduttore proseguirà con date in tutta Italia fino all’11 dicembre. ‘Salutava sempre’ – questo il titolo dello spettacolo – porta in scena la rappresentazione del funerale di Alessandro Cattelan. Sarà così che, compiuto il ‘rito’ funebre, lo showman racconterà dall’aldilà follie e ipocrisie delle vite di un ordinario aldiquà. E la promessa è di non fare sconti a nessuno, con lo sguardo ironico e dissacrante che meglio caratterizza il protagonista. Canzoni, stand up, show e interazioni con il pubblico sono gli ingredienti di festa in cui la sincerità è garantita. Per chiedersi insieme “cosa succede dopo?” e anche “cosa fare prima?”. Foto Kikapress - Ufficio Stampa / Music: «Perception» from Bensound.com



