Ronn Moss presenta il nuovo album, il Ridge di 'Beautiful' alla chitarra

(LaPresse) Ronn Moss, attore, musicista e cantante statunitense, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera 'Beautiful', ha presentato a Roma il suo ultimo album 'Surprise trip love'. L'artista è stato protagonista di uno showcase al Jazz Cafè della Capitale dove si è esibito di fronte ai fan cantando il brano 'Crazy for you'.