Raffaella Carrà, la docuserie «Raffa» celebrata con una discoteca in miniatura

EMBED

Per celebrare il debutto della docuserie originale ‘Raffa’, Disney+ ha allestito un’installazione speciale a Milano presso CityLife Shopping District. Fino al 7 gennaio, il pubblico può entrare in quella che sembra una cabina telefonica, ma che si rivela una discoteca in miniatura ispirata a ‘Pronto Raffaella’. L’installazione è animata da musica, luci, e colori, offrendo ai fan un’esperienza immersiva nelle atmosfere mitiche del mondo di Raffaella Carrà. ‘Raffa’ (produzione Fremantle), tre episodi da un’ora ciascuno diretti da Daniele Luchetta, arriva su Disney+ il 27 dicembre. Foto da Ufficio Stampa / Music: Korben