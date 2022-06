Quelle brave ragazze, Orietta Berti ha qualche "problema" col chupito di whisky

Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, nel nuovo episodio di “Quelle Brave Ragazze” (ieri su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibile on demand), hanno visitato il Deserto di Tabernas, teatro di centinaia di riprese cinematografiche e pubblicitarie, ma soprattutto scenario straordinario scelto da Sergio Leone per realizzare i suoi capolavori C’era una volta il West, Per un pugno di dollari o Per qualche dollaro in più. Per l’occasione, le tre ragazze si sono trasformate in vere regine dei film western, tra cappelli da cowboy, poncho e whisky… ma proprio sul chupito di whisky Orietta ha avuto qualche problema.

