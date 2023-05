Pupo alla conquista del Kazakistan, l'ottava puntata: un'accoglienza caldissima

EMBED

A Uralsk Pupo partecipa a uno show televisivo in diretta su AQJAIYQ, la televisione di Stato del Kazakistan. A colpirlo è come sempre la calda accoglienza a lui riservata sia dall’avvenente conduttrice Laura sia dal suo team di lavoro. Pupo si sottopone a un’ora di domande in studio e di telefonate provenienti da tutto il Kazakistan, constatando una volta di più il calore di quella terra lontana solo geograficamente.