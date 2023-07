Pinguini Tattici Nucleari, la band bergamasca conquista San Siro

EMBED

(LaPresse) Dopo la data zero a Venezia con 60mila personeal Parco San Giuliano Mestre, ha preso il via martedì sera il tour negli stadi 2023 dei Pinguini Tattici Nucleari. Un inizio con il botto sul palcoscenico più prestigioso, quello di San Siro, per uno show da tutto esaurito (si replica mercoledì) che ha conquistato il pubblico milanese. Guidati dal frontman Riccardo Zanotti, ma sempre con uno spirito di squadra che è il segreto del successo della band bergamasca, i Pinguini hanno dato vita a uno show strutturato e spettacolare ma anche con momenti intimi tra visual, fuochi d’artificio, laser, racconti, aneddoti e confronti con i proprio fan. In scaletta i brani di culto della fase indie come 'Tetris' e 'Irene' e i successi della stagione pop, innescata da Sanremo, tratti da "Fuori dall’hype" e dal recente 'Fake News', come 'Giovani Wannabe', 'Ringo Starr' e 'Rubami la Notte'.