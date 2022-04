Pechino Express, Costantino infortunato torna in Italia per accertamenti: a condurre c'è Enzo Miccio

A Pechino Express le sfide riguardano davvero tutti, anche il leggendario timoniere Costantino della Gherardesca. Nell’episodio di ieri (su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand) Costa, in seguito a un infortunio sul campo e dopo una prima visita effettuata sul posto, ha dovuto far ritorno in Italia per accertamenti con la speranza che possa riprendere in mano il timone al più presto. La regola di Pechino Express però vale per tutti: il viaggio continua, e quindi è arrivato come nuova guida dei viaggiatori Enzo Miccio, vera pietra miliare nella storia di Pechino Express nonché feroce compagno in gara, poche puntate fa, dello stesso Costa. Enzo si è presentato facendo subito capire che occuperà degnamente questo nuovo ruolo: «Costantino è Pechino Express, occupare il suo posto non sarà facile – ha detto – ma voglio prendere il timone di questo viaggio straordinario e raccontare luoghi meravigliosi: sarò un conduttore gentile ma spietato». Immagini concesse da Sky (pechinoexpress.sky.it) Pechino Express è ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand

