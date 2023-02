Pausini festeggia 30 anni di carriera, grande successo a Madrid

(LaPresse) Laura Pausini ha scelto Madrid come seconda tappa del suo tour di 24 ore che ha toccato 2 continenti e 3 città per festeggiare i 30 anni di carriera, iniziata il 27 febbraio del 1993, con la vittoria al Festival di Sanremo, nella categoria nuove proposte, con il brano 'La solitudine'. Dopo il successo all'Apollo Theatre di New York, primo dei tre live, che si è svolto dalla mezzanotte del 26 febbraio (ora italiana), l'artista, amatissima in Spagna e in Sud America, si è esibita lunedì pomeriggio per un'ora al Music Station della capitale spagnola ricevendo una calorosa accoglienza dai fan. "In Spagna mi sento a casa", ha detto dal palco Pausini. L'artista, che ha chiuso il tour poi lunedì sera a Milano, al Teatro Carcano, ha scelto di cantare 10 canzoni in ogni città per ogni decennio di carriera.